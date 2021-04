Amazon Music, l’app per iOS Android ora ha una modalità semplificata per l’uso in autoHDblog.it (Di mercoledì 7 aprile 2021) l’app di Amazon Music nell’ultimo aggiornamento sia per dispositivi Android, sia per iOS, introduce una nuova funzionalità: la “modalità Auto“. No, non riguarda l’integrazione con il sistema multimediale della propria macchina, anzi: si tratta semmai di un’opzione pensata per chi vuole utilizzare il proprio smartphone alla guida per riprodurre i brani da Amazon Music senza disporre però di un’integrazione ulteriore, e dovendo fare affidamento solo sul proprio telefono. La “modalità Auto”, infatti, è una versione semplificata dell’interfaccia dell’app, con icone più grandi e comandi più di fruizione più semplice. Anche le dimensioni del testo sono maggiorate, per agevolare la fruizione da una distanza diversa rispetto ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 7 aprile 2021)dinell’ultimo aggiornamento sia per dispositivi, sia per iOS, introduce una nuova funzionalità: la “Auto“. No, non riguarda l’integrazione con il sistema multimediale della propria macchina, anzi: si tratta semmai di un’opzione pensata per chi vuole utilizzare il proprio smartphone alla guida per riprodurre i brani dasenza disporre però di un’integrazione ulteriore, e dovendo fare affidamento solo sul proprio telefono. La “Auto”, infatti, è una versionedell’interfaccia del, con icone più grandi e comandi più di fruizione più semplice. Anche le dimensioni del testo sono maggiorate, per agevolare la fruizione da una distanza diversa rispetto ...

Advertising

disilluso_ : Per un'ora d'amore di Antonella Ruggiero feat. Subsonica - disilluso_ : Sì, lo so che sono stupido Che bastavano due coccole Che sei anche un'altra cosa da me Non un nemico da combattere - disilluso_ : Imparare Dal Vento di Tiromancino - infoitscienza : Amazon Music, l'app per iOS Android ora ha una modalità semplificata per l'uso in auto - Riccaru75 : RT @Riccaru75: Ciao a tutti! Continuate la condvisione stiamo andando alla grande????Grazie di??#AiutiamoBitti Aquistando la mia canzone dare… -