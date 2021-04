Virtus Entella-Salernitana | formazioni e in tv

(Di martedì 6 aprile 2021), match valido per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2020/2021, si giocherà sabato 10 aprile 2021 alle ore 14 allo stadio Comunale di Chiavari. Sulla carta non dovrebbe esserci partita, dal momento che i liguri sono praticamente con un piede già in Serie C, mentre i granata, forti del loro terzo posto in classifica, sono lanciati verso i playoff. Come arrivano le due squadre? La sconfitta subita a Pordenone nel turno precedente ha ormai praticamente condannato i liguri alla retrocessione. I dieci punti dalla zona playout sono un’impresa improba quanto impossibile. I granata, invece, hanno riscattato la sconfitta di Lecce battendo nel turno precedente il Frosinone volando al terzo posto in classifica. A sette giornate dal termine, l’obiettivo dei playoff pare a portata di ...

Lo notò l'avvocato genovese Paolo Bordonaro che dapprima lo presentò alla, ma il provino andò male, e successivamente a Michele Sbravati che non se lo lasciò scappare: Kallon è del ......54 Monza 52 Venezia 50 Spal 47 Cittadella 46 Chievo* 45 Brescia 43 Vicenza e Reggina 41 Pisa* 40 Frosinone e Cremonese* 39 Pordenone* 37 Cosenza 32 Reggiana e Ascoli 31 Pescara 2722. ...Sconfitta senza attenuanti per l'Entella. Il 3-0 incassato a Lignano Sabbiadoro per mano del Pordenone ha tutto il sapore della resa. Solo la matematica non condanna ancora i liguri, che vedono lo ...Il nostro commento riguardo la 32^ giornata di serie B andata in archivio ieri, tranne gli azzurri che non sono scesi in campo per il covid ...