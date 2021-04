Vaccini in Veneto, Zaia: “Pfizer? Non ne abbiamo. Ulteriore frenata per over 80, disabili e persone fragili” (Di martedì 6 aprile 2021) “Oggi come avete capito di dosi Pfizer non ne abbiamo. Quindi anche qui un’Ulteriore frenata per over 80, disabili e persone fragili”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, durante la consueta conferenza trasmessa sul suo profilo Facebook. Zaia stava snocciolando i numeri relativi ai Vaccini a disposizione della sua Regione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) “Oggi come avete capito di dosinon ne. Quindi anche qui un’per80,”. Lo ha detto il presidente della Regione, Luca, durante la consueta conferenza trasmessa sul suo profilo Facebook.stava snocciolando i numeri relativi aia disposizione della sua Regione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

