Uomini e Donne, Gemma Galgani lascia il programma: il motivo della decisione (Di martedì 6 aprile 2021) Riparte forte Uomini e Donne dopo lo stop di Pasqua e Pasquetta, secondo le anticipazioni raccolte dalla Redazione di Cronaka 12 nei prossimi giorni ci potrebbe essere il clamoroso addio di uno dei peroonaggio più amati: Gemma Galgani lascia il dating show. I dettagli Riparte forte dopo lo stop forzato di Pasqua e Pasquetta Uomini e Donne il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Cronaka 12 uno dei personaggi più amati e discussi del programma, Gemma Galgani, è vicina ad una decisione clamorosa. Nell'ultima puntata prima della Pasqua la Dama di Torino del Trono Over ha commosso il pubblico ...

