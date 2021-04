Tuchel racconta l’esonero al PSG | «Conversazione di due minuti…»

(Di martedì 6 aprile 2021) Thomashato di come è arrivatodal PSG a dicembre Thomas, ex allenatore del PSG ora al Chelsea, in una intervista a Sky Deutschland hatoavvenuto a dicembre col club parigino. «Ho sentito Leonardo prima della partita contro lo Strasburgo e per la prima volta ho pensato che avrebbero potuto esonerarmi. Poi l’ho risentito il giorno dopo, prima della partita. Avevo capito chefosse un’ipotesi, ma dopo un 4-0 non mi sembrava reale. Dopo la partita ho riparlato con Leonardo, che mi ha comunicato la loro decisione. Laè durata solo due minuti, perché non avevo molto da dire. Ho preparato le mie cose e sono tornato a casa per Natale». Leggi su Calcionews24.com

