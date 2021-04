Toscana | vento e neve | codice giallo anche in aprile

(Di martedì 6 aprile 2021) Il Centro funzionale della Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per, valido fino alle 18 di oggi, 6, per lae fino alle 20 per il, che interessa tutta la regione per quanto riguarda il, mentre per lainteressa le zone settentrionali e centrali L'articolo proviene da Firenze Post.

FIRENZE - La Protezione civile regionale ha emesso una nuovs allerta meteo gialla per vento e neve valido dalle 18 alle 20 di oggi. Forti raffiche spazzeranno il territorio di tutta la regione mentre tardive nevicate riguarderanno solo le zone settentrionali e centrali. FIRENZE: Nuova allerta gialla su tutto il territorio regionale per vento e neve. Situazione in peggioramento, giovedì temperature sotto lo zero in pianura ...