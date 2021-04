Spiral? – L’eredità di Saw, con Chris Rock e Samuel L. Jackson, prossimamente al cinema (Di martedì 6 aprile 2021) Una mente sadica mette in atto una contorta forma di giustizia in Spiral, il nuovo adrenalinico capitolo della saga di SAW. Lavorando all’ombra di uno stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), lo sfrontato detective Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) e il suo partner alle prime armi (Max Minghella) si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano l’inquietante passato della città. Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell’assassino. Un film di Darren Lynn Bousman con Chris Rock, Samuel L. Jackson, Max Minghella, Marisol Nichols, Zoie Palmer, Dan Petronijevic, Nazneen Contractor, KC Collins, Edie Inksetter Diventa ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 6 aprile 2021) Una mente sadica mette in atto una contorta forma di giustizia in, il nuovo adrenalinico capitolo della saga di SAW. Lavorando all’ombra di uno stimato veterano della polizia (L.), lo sfrontato detective Ezekiel “Zeke” Banks () e il suo partner alle prime armi (Max Minghella) si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano l’inquietante passato della città. Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell’assassino. Un film di Darren Lynn Bousman conL., Max Minghella, Marisol Nichols, Zoie Palmer, Dan Petronijevic, Nazneen Contractor, KC Collins, Edie Inksetter Diventa ...

