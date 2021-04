(Di martedì 6 aprile 2021) Ci sono ”due vittime” a causa di unaavvenuta questa mattina nel nordovest di Frederick, nel, non lontano da Washington. Lo rende noto la polizia di Frederick intervenuta per fronteggiare un uomo armato, spiegando che l’aggressore è stato bloccato. ”Attualmente ci sono due vittime e un sospetto è a terra”, si legge in un tweet della polizia. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

lifestyleblogit : Sparatoria nel Maryland, almeno due morti - - zazoomblog : Sparatoria nel Maryland almeno due morti - #Sparatoria #Maryland #almeno #morti - swan92678832 : RT @Lukyluke311: #USNavy può confermare che c'è stata una sparatoria a Fort Detrick MD (un’istallazione medico-militare nel Maryland) che h… - italiaserait : Sparatoria nel Maryland, almeno due morti - Lukyluke311 : #USNavy può confermare che c'è stata una sparatoria a Fort Detrick MD (un’istallazione medico-militare nel Maryland… -

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria nel

Ci sono ''almeno due vittime'' a causa di unaavvenuta questa mattinanordovest di Frederick,Maryland, non lontano da Washington. Lo rende noto la polizia di Frederick intervenuta per fronteggiare un uomo armato, spiegando che ...Secondo i rilievi sono stati trovati 2 bossoli a terra,giardino del condominio. Sarebbero stati colpiti dai proiettili sparati da un'arma impugnata da una terza persona, identificato in un ...Un giro di vite intensificato dopo la sparatoria di una settimana fa ... dal numero di telaio è emerso che era stato rubato nel mese di marzo. Per questo il giovane è stato anche denunciato in stato ...(Adnkronos) - Ci sono ''almeno due vittime'' a causa di una sparatoria avvenuta questa mattina nel nordovest di Frederick, nel Maryland, non lontano da Washington. Lo rende noto la polizia di Frederic ...