Sisma L’Aquila, Fico: “Necessario l’impegno di tutti per la rinascita delle realtà territoriali ferite” (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA – Qui di seguito la dichiarazione del Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico (foto), in occasione del dodicesimo anniversario del terremoto delL’Aquila: “Nella notte tra il 5 ed il 6 aprile di dodici anni fa un terribile terremoto colpì il territorio delL’Aquila. Il primo pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che, in pochi istanti, persero tutto. Dopo quel tragico evento è iniziato un complesso, e tuttora incompiuto, percorso di ricostruzione e recupero del patrimonio edilizio, del tessuto economico, così come dei luoghi, delle tradizioni e dei ritmi di vita espressione dell’identità storica e civile di quella comunità. Il Parlamento è intervenuto a più riprese con misure normative che hanno previsto lo stanziamento di cospicue risorse. Le più recenti sono ... Leggi su lopinionista (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA – Qui di seguito la dichiarazione del Presidente della Camera dei Deputati, Roberto(foto), in occasione del dodicesimo anniversario del terremoto del: “Nella notte tra il 5 ed il 6 aprile di dodici anni fa un terribile terremoto colpì il territorio del. Il primo pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e acoloro che, in pochi istanti, persero tutto. Dopo quel tragico evento è iniziato un complesso, e tuttora incompiuto, percorso di ricostruzione e recupero del patrimonio edilizio, del tessuto economico, così come dei luoghi,tradizioni e dei ritmi di vita espressione dell’identità storica e civile di quella comunità. Il Parlamento è intervenuto a più riprese con misure normative che hanno previsto lo stanziamento di cospicue risorse. Le più recenti sono ...

