Sinner continua a scalare il ranking ATP (Di martedì 6 aprile 2021) Jannik Sinner. Dopo essersi aggiudicato la finale del "Masters 1000" di Miami, il diciannovenne altoatesino vola sempre più in alto. Il tennista che è stato capace di giocate incredibili, è uno dei giocatori emergenti più forti sulla piazza. Con Sinner, sono 10 gli italiani nella top 100 degli azzurri che figurano tra i più grandi. L'attesissima sfida tra Sinner e Hurkacz

Sinner continua a scalare il ranking, a che posizione si trova? Dopo il successo ottenuto al torneo di Miami, Jannik Sinner ha scalato la classifica di ATP. Il tennista diciannovenne, se prima era 23esimo nel mondo, ora si trova al sedicesimo posto. È un risultato a dir poco strabiliante, ma del resto se lo merita. Negli Stati Uniti ha dato prova di avere la stoffa del vero campione.

