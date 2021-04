Serie A, diventano 11 gli squalificati per il prossimo turno (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo il comunicato di ieri, il Giudice Sportivo ha reso noto il resto del quadro completo degli squalificati di Serie A dopo la 29esima giornata: sono 7 i giocatori che vanno ad aggiungersi ai 4 già resi noti ieri. Le squalifiche, tutte di un turno, riguardano Franck Ribery (espulso in Genoa-Fiorentina), Manuel Lazzari e Joaquin Correa (espulsi in Lazio-Spezia), Adrien Silva (cartellino rosso in Milan-Sampdoria), Matteo Lovato, Erick Pulgar e Kevin Strootman (questi ultimi tre per aver raggiunto la quinta sanzione), che vanno quindi ad aggiungersi alle già note assenze di Bastoni, Brozovic, Cristante e Pedro Pereira. Per Lazzari è arrivata anche una sanzione pecuniaria di 10mila euro: “Perchè al 50° del secondo tempo, a giuoco fermo, avvicinandosi minacciosamente ad un avversario ne provocava la caduta appoggiando la testa alla nuca ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo il comunicato di ieri, il Giudice Sportivo ha reso noto il resto del quadro completo deglidiA dopo la 29esima giornata: sono 7 i giocatori che vanno ad aggiungersi ai 4 già resi noti ieri. Le squalifiche, tutte di un, riguardano Franck Ribery (espulso in Genoa-Fiorentina), Manuel Lazzari e Joaquin Correa (espulsi in Lazio-Spezia), Adrien Silva (cartellino rosso in Milan-Sampdoria), Matteo Lovato, Erick Pulgar e Kevin Strootman (questi ultimi tre per aver raggiunto la quinta sanzione), che vanno quindi ad aggiungersi alle già note assenze di Bastoni, Brozovic, Cristante e Pedro Pereira. Per Lazzari è arrivata anche una sanzione pecuniaria di 10mila euro: “Perchè al 50° del secondo tempo, a giuoco fermo, avvicinandosi minacciosamente ad un avversario ne provocava la caduta appoggiando la testa alla nuca ...

