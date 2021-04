Roma | spaccio di droga ‘ai domiciliari’ | tutti i controlli | pusher arrestati di nuovo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 aprile 2021) Tor Bella Monaca resta uno dei quartieri più monitorati dai Carabinieri della Stazione locale; l’obiettivo principale è sempre quello di contrasto allae all’attività di. Nella serata di Pasquetta i militari della StazioneTor Bella Monaca hanno arrestato 3, in 3 distinte operazioni (2 dei quali erano già sottoposti agli arresti domiciliari). Il primo arresto avviene in largo Ferruccio Mengaroni, dove i Carabinieri hanno sorpreso in strada una loro vecchia conoscenza: un 53enne già sottoposto agli arresti domiciliari e lo hanno subito bloccato. I militari dopo aver accertato che l’uomo si trovava fuori dal suo domicilio, senza un giustificato motivo, lo hanno sottoposto ad un controllo più approfondito. Nella perquisizione è stato trovato in possesso di 9 dosi di cocaina e della somma di 875 ...