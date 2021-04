Resident Evil Village: 'Lady Dimitrescu? Abbiamo pensato che una donna gigantesca fosse la cosa più semplice ma potente' (Di martedì 6 aprile 2021) Mancano ancora diverse settimane all'uscita di Resident Evil Village, ma il gioco ha ricevuto un'enorme popolarità grazie anche a Lady Dimitrescu e le sue figlie che hanno avuto un posto speciale nel cuore dei fan. A tal proposito, in una recente intervista, i membri del team di sviluppo del sequel survival horror hanno parlato di lei, delle sue figlie e della loro dimora, e di come tutto ciò sia avvenuto. Il game director Morimasa Sato ha spiegato che l'ambientazione del villaggio del gioco è stata decisa molto presto nella produzione e che in seguito il team di sviluppo è passato a pensare ai personaggi che avrebbero occupato quello spazio. "Per creare un villaggio appetibile, i personaggi che vivono lì sono estremamente importanti", ha detto. "Per i principali personaggi che sono nemici, ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 aprile 2021) Mancano ancora diverse settimane all'uscita di, ma il gioco ha ricevuto un'enorme popolarità grazie anche ae le sue figlie che hanno avuto un posto speciale nel cuore dei fan. A tal proposito, in una recente intervista, i membri del team di sviluppo del sequel survival horror hanno parlato di lei, delle sue figlie e della loro dimora, e di come tutto ciò sia avvenuto. Il game director Morimasa Sato ha spiegato che l'ambientazione del villaggio del gioco è stata decisa molto presto nella produzione e che in seguito il team di sviluppo è passato a pensare ai personaggi che avrebbero occupato quello spazio. "Per creare un villaggio appetibile, i personaggi che vivono lì sono estremamente importanti", ha detto. "Per i principali personaggi che sono nemici, ...

