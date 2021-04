Renzi e la moglie Agnese positiva dopo il vaccino

(Di martedì 6 aprile 2021) Matteo, ospite a L’Aria che tira, ha raccontato che laè stata contagiataaver fatto ilanti COVID. Il messaggio del leader di Italia Viva è “Vaccinatevi”. Ecco perché può succedere “Come molte famiglia italiane abbiamo un problema di quarantena, ha preso il Covid Emanuele, mio figlio di 18 anni, poi, che si era vaccinata, con Astra Zeneca. Ma si può prendere il Covid ancheil”. Lo ha raccontato Matteoa L’aria che tira. “Io e mio figlio siamo andati in albergo -ha proseguito-. Ma non abbiamo avuto problemi. Quello che voglio dire è vaccinatevi! Il messaggio è, siate prudenti e vaccinatevi.ha preso il virus perchè il virus è ...

