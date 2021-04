Qui Sassuolo, sono 22 i convocati in vista dell’Inter: l’elenco completo (Di martedì 6 aprile 2021) I convocati da Roberto De Zerbi in vista di Inter-Sassuolo Domani il Sassuolo affronterà l’Inter allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nel recupero della nona giornata de girone di ritorno della Serie A 2020/2021. In vista della trasferta meneghina, Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei convocati, composto da 22 giocatori. PORTIERI: Consigli, Pegolo, Turati DIFENSORI: Chiriches, Kyriakopoulos, Marlon, Peluso, Piccinini, Rogerio, Saccani, Toljan CENTROCAMPISTI: Artioli, Djuricic, Lopez, Magnanelli, Obiang, Traore ATTACCANTI: Boga, Haraslin, Karamoko, Oddei, Raspadori L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 6 aprile 2021) Ida Roberto De Zerbi indi Inter-Domani ilaffronterà l’Inter allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nel recupero della nona giornata de girone di ritorno della Serie A 2020/2021. Indella trasferta meneghina, Roberto De Zerbi ha diramatodei, composto da 22 giocatori. PORTIERI: Consigli, Pegolo, Turati DIFENSORI: Chiriches, Kyriakopoulos, Marlon, Peluso, Piccinini, Rogerio, Saccani, Toljan CENTROCAMPISTI: Artioli, Djuricic, Lopez, Magnanelli, Obiang, Traore ATTACCANTI: Boga, Haraslin, Karamoko, Oddei, Raspadori L'articolo proviene da intermagazine.

