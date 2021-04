Quando una scossa da 6.3 sfregiò L'Aquila e la provincia (Di martedì 6 aprile 2021) AGI Il sei aprile 2009, alle ore 3.32 la terra tremò e una violentissima serie di scosse, la più forte di magnitudo di 6,3, devastò L'Aquila e molte aree della provincia. Fu solo l'inizio di una grande tragedia. Per molti mesi la terra non ebbe pace. Le macerie e il dolore, vennero accompagnati per mesi da eventi sismici senza fine. Oggi, come ogni 6 aprile, è il giorno del ricordo. A 12 anni dal terremoto in Abruzzo, la pandemia ha impedito, per la seconda volta consecutiva, la tradizionale fiaccolata della memoria. La sostituiscono le fiammelle delle candele poste sui davanzali delle abitazioni, non solo a L'Aquila ma in tutta Italia per unire il dolore e il ricordo per le 309 vittime del sisma alle più recenti perdite dovute al Covid: 160 solo nel capoluogo abruzzese dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Il fascio di luce azzurra ... Leggi su agi (Di martedì 6 aprile 2021) AGI Il sei aprile 2009, alle ore 3.32 la terra tremò e una violentissima serie di scosse, la più forte di magnitudo di 6,3, devastò L'e molte aree della. Fu solo l'inizio di una grande tragedia. Per molti mesi la terra non ebbe pace. Le macerie e il dolore, vennero accompagnati per mesi da eventi sismici senza fine. Oggi, come ogni 6 aprile, è il giorno del ricordo. A 12 anni dal terremoto in Abruzzo, la pandemia ha impedito, per la seconda volta consecutiva, la tradizionale fiaccolata della memoria. La sostituiscono le fiammelle delle candele poste sui davanzali delle abitazioni, non solo a L'ma in tutta Italia per unire il dolore e il ricordo per le 309 vittime del sisma alle più recenti perdite dovute al Covid: 160 solo nel capoluogo abruzzese dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Il fascio di luce azzurra ...

Quando una scossa da 6.3 sfregiò L'Aquila e la provincia

