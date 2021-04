Pirlo: «Noi rispettiamo il protocollo, e come sempre ci presentiamo in campo per giocare» (Di martedì 6 aprile 2021) “Noi come sempre rispettiamo il protocollo, e come sempre, ci presenteremo per giocare la partita”. E così Pirlo tira l’ennesima stoccata sul filo della polemica di questo infinito Juve-Napoli. La partita che incredibilmente continua ad avere problemi di contagi, dopo che ad ottobre non si giocò per il noto intervento dell’Asl di Napoli. Solo che stavolta i positivi sono i nazionali bianconeri. Il tecnico della Juve, in conferenza stampa è gelido. “C’è pressione, siamo abituati ad averla, di solito per lottare per il primo posto… è una pressione diversa ma siamo abituati”. “Averto la fiducia dei giocatori. Sono quotidianamente in contatto con loro. Parliamo prima e dopo gli allenamenti e ho grande fiducia su quello che stiamo portando avanti. I ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 aprile 2021) “Noiil, e, ci presenteremo perla partita”. E cosìtira l’ennesima stoccata sul filo della polemica di questo infinito Juve-Napoli. La partita che incredibilmente continua ad avere problemi di contagi, dopo che ad ottobre non si giocò per il noto intervento dell’Asl di Napoli. Solo che stavolta i positivi sono i nazionali bianconeri. Il tecnico della Juve, in conferenza stampa è gelido. “C’è pressione, siamo abituati ad averla, di solito per lottare per il primo posto… è una pressione diversa ma siamo abituati”. “Averto la fiducia dei giocatori. Sono quotidianamente in contatto con loro. Parliamo prima e dopo gli allenamenti e ho grande fiducia su quello che stiamo portando avanti. I ...

Advertising

juventusfc : ??? @Pirlo_official: «Domani sarà una gara importante per la classifica. Il Napoli viene da risultati positivi e avr… - TuttoMercatoWeb : Juventus-Napoli si giocherà. Pirlo: 'Noi rispettiamo il protocollo e siamo in sintonia con l'ASL' - forumJuventus : Cuadrado: 'Pirlo sta facendo un gran lavoro, non è colpa sua, siamo noi ad andare in campo. Derby da affrontare sen… - JuvMania : #Pirlo: “Sarà una gara importante per la classifica. Loro attraversano un ottimo momento e vengono da buoni risulta… - BonsignoreF : #Pirlo: 'Giusto giocare con tre positivi? Noi come sempre rispetteremo il protocollo: ci presenteremo e giocheremo' #JuveNapoli -