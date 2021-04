Perseverance posa Ingenuity su Marte | il primo volo è sempre più vicinoHDblog it

(Di martedì 6 aprile 2021) La NASA non si è fermata neanche a Pasqua e negli ultimi due giorni abbiamo assistito a diversi movimenti sulla superficie di, dove tra i mezzi inviati dall’uomo c’è anche il nuovissimo roverassieme al suo piccolo compagno,, ossia ilelicottero marziano che giorno dopo giorno si avvicinapiù altest di. Nel precedente speciale abbiamo visto come le operazioni di sgancio stessero procedendo bene, tanto da far pensare ad un possibile anticipo sulla data ipotetica del. In realtà, la NASA ha successivamente confermato l’11 aprile come data di massima, e nelle ultime ore ha eseguito l’operazione più critica che anticipa il, ossia lo sgancio da ...

HDblog

è inclinato di soli 1,2 gradi sul terreno e sembra essere in un'area sgombra da grossi massi. In base alla posizione aggiornata sul sito ufficiale si trova ben dentro l'ellisse di ...La discesa del rover dal primo contatto con l'atmosfera marziana allasulle superficie durò 7 ... Una versione aggiornata e migliorata di Curiosity, denominataè in vista del pianeta ...La NASA non si è fermata neanche a Pasqua e negli ultimi due giorni abbiamo assistito a diversi movimenti sulla superficie di Marte, dove tra i mezzi inviati dall'uomo c'è anche il nuovissimo rover Pe ...Ingenuity è solo una parte dell’ambiziosa missione del rover Perseverance della NASA per esplorare l’antico delta nel cratere Jezero di Marte Ingenuity trasporta due telecamere per documentare i suoi ...