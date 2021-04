Nettuno | telefona alla fidanzata per annunciare il suicidio | poi si butta in mare | scomparso tra le onde 33enne | ricerche in corso

(Di martedì 6 aprile 2021) Avrebbe chiamato la suaper dirle che si sarebbe tolto la vita. La giovane lo ha raggiunto sulla spiaggia di Scacciapensieri, a, vedendo il fidanzato, undi origine marocchina, sparire in. La, sotto choc, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di stato, i vigili del fuoco, la capitaneria di porto e i sommozzatori. Sulla spiaggia è stata ritrovata una bottiglia di birra, che ha avvalorato le parole della ragazza, che ha raccontato che il giovane aveva bevuto prima dirsi in acqua. L’uomo si è tolto gli abiti che indossava prima di tuffarsi nelin burrasca. Ledell’uomo sono partite immediatamente, ma sono ostacolate dal buio e ...

