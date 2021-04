Metal Gear Solid 3 rivive nello splendido fan remake su Unreal Engine 4 con Ray-Tracing (Di martedì 6 aprile 2021) Fan di Metal Gear Solid a rapporto! Warpgazer Animations ha ricreato la famosa scena della scala di Metal Gear Solid 3: Snake Eater con Unreal Engine 4. Il video, che potete vedere più in basso, vi fornirà un'idea di come potrebbe apparire un remake di MGS3 sui sistemi moderni. Warpgazer Animations ha utilizzato Unreal Engine 4.26 per rendere questa scena in tempo reale. Inoltre, il team ha utilizzato gli effetti di Ray Tracing per migliorare la grafica complessiva. Il risultato finale è sorprendente e mostra il notevole potenziale per un ipotetico remake di MGS3. Ora, sfortunatamente, questo fan project non è disponibile per il download. Pertanto, i giocatori PC non ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 aprile 2021) Fan dia rapporto! Warpgazer Animations ha ricreato la famosa scena della scala di3: Snake Eater con4. Il video, che potete vedere più in basso, vi fornirà un'idea di come potrebbe apparire undi MGS3 sui sistemi moderni. Warpgazer Animations ha utilizzato4.26 per rendere questa scena in tempo reale. Inoltre, il team ha utilizzato gli effetti di Rayper migliorare la grafica complessiva. Il risultato finale è sorprendente e mostra il notevole potenziale per un ipoteticodi MGS3. Ora, sfortunatamente, questo fan project non è disponibile per il download. Pertanto, i giocatori PC non ...

