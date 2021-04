Medicina cinese: cos’è e metodi di cura (Di martedì 6 aprile 2021) cos’è Anche conosciuta come MTC, la Medicina cinese rappresenta un sistema antico di cura basato sull’osservazione, la diagnosi e l’approccio integrato. Si dovrebbe pensare a questo sistema come a un apparato organico che include il movimento, il massaggio, le erbe, l’inserimento di aghi (agopuntura), il regime alimentare. Ogni cosa nel sistema cinese rappresenta un rimando a un’altra. La Medicina cinese si basa sul concetto di equilibrio, come insieme di forze integrate e complementari interne ed esterne al sistema corpo-psiche- mente e spirito. L’organismo viene curato come un sistema che dovrebbe rimanere in equilibrio e armonia per quanto possibile. Gli squilibri non dipendono solo da quel che si mangia, da come ci si muove e quanto e dalle ... Leggi su dilei (Di martedì 6 aprile 2021)Anche conosciuta come MTC, larappresenta un sistema antico dibasato sull’osservazione, la diagnosi e l’approccio integrato. Si dovrebbe pensare a questo sistema come a un apparato organico che include il movimento, il massaggio, le erbe, l’inserimento di aghi (agopuntura), il regime alimentare. Ogni cosa nel sistemarappresenta un rimando a un’altra. Lasi basa sul concetto di equilibrio, come insieme di forze integrate e complementari interne ed esterne al sistema corpo-psiche- mente e spirito. L’organismo vieneto come un sistema che dovrebbe rimanere in equilibrio e armonia per quanto possibile. Gli squilibri non dipendono solo da quel che si mangia, da come ci si muove e quanto e dalle ...

