LIVE Virtus Bologna-Unics Kazan 11-4 | EuroCup in DIRETTA | ottimo inizio bianconero

Leggi su oasport

(Di martedì 6 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-6 Morgan pescato da Canaan va a segnare da sotto, poi c’è la persa di Markovic, al rientro pur in condizioni precarie, sul pressing di Theodore. 13-4 E vola ancora in entrata Teodosic! 5/7 finora da due la. 11-4 IL CANTO DI MILOS! Teodosic dall’angolo da tre! E c’è subito il time out. 8-4 GAMBLE! Prova a cadere davanti a lui Zhbanov, la terna non ci casca e sono due facili per il centrosino. 6-4 WEEMS! Con il tocco di Pajola in difesa è lui a controllare e inchiodare! 4-4 Gamble sbaglia, prende il suo stesso rimbalzo e segna appoggiando al vetro, poco meno di 3? trascorsi. 2-4 Dall’angolo di White a segno. Secondo fallo di Pajola, evidente che l’sa che è lui il riferimento difensivo. Poi però c’è White che commette ...