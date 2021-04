L'Italia in rosso e arancione ora spera nelle riaperture (Di martedì 6 aprile 2021) AGI - Nove regioni in rosso e tutte le altre, comprese le province autonome di Trento e Bolzano, in arancione. Dopo il lockdown per le festività pasquali, e in attesa di nuove e significative riaperture, l'Italia è tornata bicolore, con le restrizioni previste in base al colore assegnato dalla cabina di regia, ministero della Salute e Istituto superiore di sanità, secondo l'andamento dell'epidemia a livello regionale. In particolare l'ultimo monitoraggio dello scorso venerdì ha stabilito che sono in zona rossa Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Campania, Calabria e Puglia, mentre in zona arancione da oggi sono Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria, Trentino Alto Adige, Veneto e le Province autonome di Bolzano e ... Leggi su agi (Di martedì 6 aprile 2021) AGI - Nove regioni ine tutte le altre, comprese le province autonome di Trento e Bolzano, in. Dopo il lockdown per le festività pasquali, e in attesa di nuove e significative, l'è tornata bicolore, con le restrizioni previste in base al colore assegnato dalla cabina di regia, ministero della Salute e Istituto superiore di sanità, secondo l'andamento dell'epidemia a livello regionale. In particolare l'ultimo monitoraggio dello scorso venerdì ha stabilito che sono in zona rossa Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Campania, Calabria e Puglia, mentre in zonada oggi sono Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria, Trentino Alto Adige, Veneto e le Province autonome di Bolzano e ...

