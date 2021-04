Libia: Draghi a Tripoli, 'momento unico per ricostruire, c'è voglia di futuro'/Adnkronos (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - E' il primo viaggio all'estero da presidente del Consiglio per Mario Draghi, che vola a Tripoli confermando la natura strategica dei rapporti fra Italia e Libia a testimonianza di "un'antica amicizia e vicinanza" fra i due Paesi. Quella di Draghi, accompagnato in missione dal ministro agli Affari esteri Luigi Di Maio, è anche una delle prime visite istituzionali di un capo di governo straniero in Libia e avviene in una fase decisiva del processo di riunificazione nazionale, grazie alla piena legittimità parlamentare ottenuta dal nuovo governo. Una fase, questa, in cui si intravedono incoraggianti prospettive per completare la stabilizzazione della Libia, sia sul piano della sicurezza che della ricostruzione del tessuto sociale ed ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. () - E' il primo viaggio all'estero da presidente del Consiglio per Mario, che vola aconfermando la natura strategica dei rapporti fra Italia ea testimonianza di "un'antica amicizia e vicinanza" fra i due Paesi. Quella di, accompagnato in missione dal ministro agli Affari esteri Luigi Di Maio, è anche una delle prime visite istituzionali di un capo di governo straniero ine avviene in una fase decisiva del processo di riunificazione nazionale, grazie alla piena legittimità parlamentare ottenuta dal nuovo governo. Una fase, questa, in cui si intravedono incoraggianti prospettive per completare la stabilizzazione della, sia sul piano della sicurezza che della ricostruzione del tessuto sociale ed ...

