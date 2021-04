Lezioni a distanza o in presenza, Lopalco: decidano i genitori (Di martedì 6 aprile 2021) "Non nascondiamoci dietro a un dito: i dati noti del contagio nelle scuole, in possesso nostro così come dell'Istituto Superiore di Sanità, ci dicono che gli operatori scolastici - prima del loro vaccino - si contagiavano più di altre categorie perché entravano in contatto con molti ragazzi asintomatici. Poiché i bambini non possono essere vaccinati il problema persiste". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 aprile 2021) "Non nascondiamoci dietro a un dito: i dati noti del contagio nelle scuole, in possesso nostro così come dell'Istituto Superiore di Sanità, ci dicono che gli operatori scolastici - prima del loro vaccino - si contagiavano più di altre categorie perché entravano in contatto con molti ragazzi asintomatici. Poiché i bambini non possono essere vaccinati il problema persiste". L'articolo .

