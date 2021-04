Letta vede Renzi, disgelo ma su alleanze posizioni distanti (Di martedì 6 aprile 2021) Sette anni dopo si sono incontrati di nuovo, Enrico Letta e Matteo Renzi, nella sede Arel, cioè "in casa" del leader Pd. Un incontro non semplice, dopo il traumatico passaggio di consegne a palazzo Chigi, un colloquio tra due personalità molto diverse che certo non poteva d'un tratto cancellare anni di incomunicabilità. Le distanze restano, anche se ovviamente non riguardano l'approccio nei confronti del governo Draghi: il punto è la prospettiva che i due leader immaginano per i propri partiti e per il sistema politico nel suo complesso. Letta punta a un nuovo bipolarismo, di fatto, tra centrodestra "normalizzato" da un lato e centrosinistra allargato a M5s e guidato dal Pd. Renzi ha in mente altro, continua a immaginare uno spazio centrale a metà tra Lega-Fdi da un lato e M5s dall'altro, dove collocare la sua Italia ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 6 aprile 2021) Sette anni dopo si sono incontrati di nuovo, Enricoe Matteo, nella sede Arel, cioè "in casa" del leader Pd. Un incontro non semplice, dopo il traumatico passaggio di consegne a palazzo Chigi, un colloquio tra due personalità molto diverse che certo non poteva d'un tratto cancellare anni di incomunicabilità. Le distanze restano, anche se ovviamente non riguardano l'approccio nei confronti del governo Draghi: il punto è la prospettiva che i due leader immaginano per i propri partiti e per il sistema politico nel suo complesso.punta a un nuovo bipolarismo, di fatto, tra centrodestra "normalizzato" da un lato e centrosinistra allargato a M5s e guidato dal Pd.ha in mente altro, continua a immaginare uno spazio centrale a metà tra Lega-Fdi da un lato e M5s dall'altro, dove collocare la sua Italia ...

Advertising

fattoquotidiano : “Sostegno a Draghi ma profonda divergenza su Conte e M5s”. Letta vede Renzi (dopo i big di centrosinistra, centrode… - HuffPostItalia : 'O Italia Viva o M5s'. Renzi vede Letta in un confronto poco 'dulcis' - fattoquotidiano : La sindaca di Roma rischia di essere l’ostacolo sul quale si infrange la costruzione dell’alleanza con i Cinque Ste… - Ariel48536344 : Ma #Letta è proprio fissato... In Italia non vede altri problemi... ???? #ConteUnicoPresidente - gez2016 : @diMartedi @EnricoLetta A Letta...tu non c'hai problemi di lavoro vero? Si vede, non ne parli mai e non hai la minima idea di che fare -