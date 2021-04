La regina Elisabetta, che «scriveva lettere per conto dei suoi corgi» (Di martedì 6 aprile 2021) Che la regina Elisabetta abbia uno spiccato senso dell’umorismo, è cosa nota. Che nel privato sia molto più vivace di quanto lasci intendere nelle apparizioni pubbliche, anche. Ad avvalorare entrambe le tesi, ecco il documentario «The Queen and her Cousins», in cui il presentatore Alexander Armstrong incontra i cugini della sovrana e ricostruisce insieme a loro bizzarri aneddoti riguardanti Sua Maestà. Leggi su vanityfair (Di martedì 6 aprile 2021) Che la regina Elisabetta abbia uno spiccato senso dell’umorismo, è cosa nota. Che nel privato sia molto più vivace di quanto lasci intendere nelle apparizioni pubbliche, anche. Ad avvalorare entrambe le tesi, ecco il documentario «The Queen and her Cousins», in cui il presentatore Alexander Armstrong incontra i cugini della sovrana e ricostruisce insieme a loro bizzarri aneddoti riguardanti Sua Maestà.

Advertising

ipernova__ : Nemmeno è arrivata Federica e già non la sopporto, lui non ha sbagliato, di più, a fare il sottone mo lei si crede… - GAYVODK4 : @sofialamarca_ il ventuno come la regina elisabetta amio???????? - Harael14 : @NullOthersider Sto ridendo come una scema.... ?????? ti pensavo col sacchettino pieno di ???? mentre saluti come la Regina Elisabetta II..... ?? - NaomNoemi : RT @VanityFairIt: Per esempio, sapevate che Brad Pitt e Johnny Depp sono cugini, alla lontana, della regina Elisabetta?! @RoyalFamily http… - inkinthewind : RT @VanityFairIt: Per esempio, sapevate che Brad Pitt e Johnny Depp sono cugini, alla lontana, della regina Elisabetta?! @RoyalFamily http… -