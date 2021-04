Il punto Z con Tommaso Zorzi: quando inizia, gli ospiti e dove va in diretta (Di martedì 6 aprile 2021) Tommaso Zorzi e il suo punto Z rappresentano il prodotto di punta di Mediaset Play: da mercoledì 7 aprile sarà possibile deliziarsi in compagnia del vincitore del GF Vip e opinionista dell’Isola dei Famosi 2021. Il punto Z è l’esordio alla conduzione di Zorzi, che ha conquistato il pubblico con il suo charme e le battute taglienti. Uno show che promette di tenervi incollate allo schermo: la prima puntata, infatti, inizia in modo scoppiettante, con due ospiti d’onore. Un late show che ha l’obiettivo di intrattenere e al contempo di offrire giochi e varietà. Molto divertente sarà il “Golden Social“, un momento di svago in cui saranno protagonisti i Social Network. Tommaso commenterà alcuni dei meme o delle frasi divenute virali sui social, con il suo ... Leggi su dilei (Di martedì 6 aprile 2021)e il suoZ rappresentano il prodotto di punta di Mediaset Play: da mercoledì 7 aprile sarà possibile deliziarsi in compagnia del vincitore del GF Vip e opinionista dell’Isola dei Famosi 2021. IlZ è l’esordio alla conduzione di, che ha conquistato il pubblico con il suo charme e le battute taglienti. Uno show che promette di tenervi incollate allo schermo: la prima puntata, infatti,in modo scoppiettante, con dued’onore. Un late show che ha l’obiettivo di intrattenere e al contempo di offrire giochi e varietà. Molto divertente sarà il “Golden Social“, un momento di svago in cui saranno protagonisti i Social Network.commenterà alcuni dei meme o delle frasi divenute virali sui social, con il suo ...

Advertising

QuiMediaset_it : Al via su @MediasetPlay 'Il punto Z' con @tommaso_zorzi. Ospiti della prima puntata: Maurizio Costanzo e… - agorarai : 'Sentire che mancano le dosi di vaccino, azzera tutti gli altri discorsi. Oggi stesso bisognerebbe fare una confere… - trash_italiano : A questo punto facciamo uscire Rosa per aver simulato di stare in palestra nonostante sia vietato dal DPCM, perché… - justLucreziaM : RT @ANTONELLA79TA: Che importanza ha, funzionario o non funzionario? Tutto dipende dal punto di vista da cui si guarda l'oggetto. Tutto, Ni… - La_Ciancy_ : @ninakuchta La Russia non sa secondo me a questo punto la verità assoluta ma ha capito una cosa, che in Italia il c… -