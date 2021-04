(Di martedì 6 aprile 2021) Il calciomercato dei grandi giocatori protagonisti, a far leva sul ricatto del parametro zero con i club pronti a investire miliardi come avvoltoi, è finito. Laha cambiato i meccanismi di contrattazione, e ai livelli più alti ormai il sistema è frenato da una sorta di stallo alla messicana: i giocatori, gli agenti e i club si tengono in ostaggio a vicenda. Lo scrive Calcio e Finanza, analizzando la situazione delle grande trattative del calcio europeo. “Glia non essersi accorti della crisi – scrive Matteo Spiazzante – stando alle cronache legate al calciomercato negli ultimi giorni, sembrano essere proprio i giocatori. Passi indietro da parte deiche stanno trattando nuovi contratti non se nevisti, anzi. Nonmancate le richieste di stipendi che sarebbero ...

Advertising

EmpoliCalcio : Empoli FC comunica che sedici componenti del gruppo squadra, tra calciatori e staff, della formazione Primavera son… - napolista : “I calciatori sono gli unici a non aver capito che la pandemia ha stravolto tutto” Calcio e Finanza: “Prima avevano… - bimbodisarri : @MattPetcoke @4n1mo51t1som1n4 A Roma ci sono più insiders che calciatori. - Radio1Rai : Oltre a 4 membri dello staff tecnico della nazionale sono 5 i calciatori positivi al #Covid19: Bonucci, Florenzi, V… - MetFesta : @Jack_Walen Gestione da parte della @Vivo_Azzurro scandalosa e fraudolenta! La @FIGC dovrebbe pagare i danni a tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : calciatori sono

Sport Fanpage

Commenta per primo Buone notizie per l'Inter: i tamponi ai quali sisottoposti ieri inerazzurri hanno dato esito negativo, compresi quelli di Bastoni, Barella e Sensi. Un sospiro di sollievo per Conte, considerando il focolaio di Covid in Nazionale, ......quindicina di uomini della Nazionalestati aggrediti dal virus (in realtà si può affermare che l'emergenza ha assunto dimensioni ben maggiori, in ambito Figc). Alla mezza dozzina di...Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa prima della gara di oggi contro il Borussia Dortmund. , questa volta con un duro attacco a UEFA e FIFA nel corso della ...L'ex attaccante di Juventus e Napoli ha parlato in vista della gara di domani: 'Sarà una sfida aperta, comunque, con gli azzurri, ripeto, leggermente favoriti per quello che hanno fatto di recente'.