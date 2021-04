Hot Wheels Unleashed | il gameplay verrà presentato l’8 aprile da Milestone – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 6 aprile 2021) Ildi Hotufficialmente con un evento in streaming l’8mostrerà finalmente in azione il suo nuovo racer.. Ildi Hotall’interno di un evento in streaming l’8alle 20.00, ora italiana: sarà in questa occasione chemostrerà finalmente in azione il suo nuovo racer arcade. Dopo le prime immagini e i requisiti PC, Hotè dunque pronto a rivelare l’interessante formula che sulla carta dovrebbe unire il fascino della licenza Mattel a una serie di gare in stile Trackmania. ...

Confermato 'Hot Wheels City: la nuova sfida', stunt show più acclamato d'Europa e, con 18 metri, il loop mobile più alto mai eseguito in un parco divertimenti. Non mancano 'Hook Rock' e 'The Wild ...Il gameplay di Hot Wheels Unleashed verrà presentato all'interno di un evento in streaming l'8 aprile alle 20.00, ora italiana: sarà in questa occasione che Milestone mostrerà finalmente in ...Milestone ha pubblicato oggi sui social media un breve video che annuncia un Gameplay Showcase l'8 aprile alle20:00 CEST, per Hot Wheels Unleashed, il suo frenetico gioco di corse arcade che porterà ...