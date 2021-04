Giulia De Lellis alle Canarie (il motivo)… E con Beretta niente convivenza

Advertising

PDUmorista : In Italia abolita definitivamente la censura cinematografica. Con Giulia De Lellis protagonista femminile di Genito… - Weleciaramitar1 : RT @alovelyclown: Non la tv russa che crede che la vicenda di #DenisePipitone sia un classico gossip italiano alla Giulia De Lellis, siete… - ChiaraMammano95 : Film forzato, storia inverosimile, la storia tra Fabio volo e la de lellis senza motivo. Fabio volo si conferma ego… - loret__ : Giulia de lellis intervistata da Maurizio Costanzo , le chiedono perché qualcuno dovrebbe seguirla , quale sia la m… - moonshadow_369 : @miki50401182 Chi è causa del suo male, pianga se stesso. Sarà l'erede turca di Giulia De Lellis, vai a sapere?? -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

Deconfida ai fan di essere stata male durante la notte: fortunatamente è risultata negativa, cos'è successo.Deama raccontare ai suoi tantissimi fan tutto ciò che le ...Deama raccontare ai suoi tantissimi fan tutto ciò che le accade nella quotidianità, dalle soddisfazioni lavorative ai progetti, dai momenti romantici col fidanzato alle proprie ...Giulia De Lellis sorride, soddisfatta, sia per la piega che ha preso la sua vita sul versante professionale, sia per quella che preso sul lato sentimentale. L’influencer lanciata da Uomini e Donne, do ...Giulia De Lellis confida ai fan di essere stata male durante la notte: fortunatamente è risultata negativa, cos’è successo. Giulia De Lellis: “Sono stata molto male, ma sono negativa”, cos’è successo ...