Euro 2020, stadi aperti al pubblico in Italia: via libera del Governo (Di martedì 6 aprile 2021) . Sarà il Cts a stabilire le procedure. ROMA – Euro 2020, stadi aperti al pubblico in Italia. In una lettera inviata al presidente Gravina, il ministro Speranza ha dato il suo assenso alla riapertura degli impianti per la manifestazione continentale. Il titolare della Salute, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non è entrato nei dettagli sulla percentuale degli spettatori (la Uefa chiede almeno il 25%), ma su questo si dovrà pronunciare il Cts nei prossimi giorni. Il via libera entro poco tempo arriverà a Nyon e la decisione definitiva è attesa per metà aprile. Un passaggio importante per capire dove si disputerà l’Europeo. Soddisfatto Gravina Soddisfazione da parte di Gabriele Gravina dopo il via libera del ... Leggi su newsmondo (Di martedì 6 aprile 2021) . Sarà il Cts a stabilire le procedure. ROMA –alin. In una lettera inviata al presidente Gravina, il ministro Speranza ha dato il suo assenso alla riapertura degli impianti per la manifestazione continentale. Il titolare della Salute, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non è entrato nei dettagli sulla percentuale degli spettatori (la Uefa chiede almeno il 25%), ma su questo si dovrà pronunciare il Cts nei prossimi giorni. Il viaentro poco tempo arriverà a Nyon e la decisione definitiva è attesa per metà aprile. Un passaggio importante per capire dove si disputerà l’peo. Soddisfatto Gravina Soddisfazione da parte di Gabriele Gravina dopo il viadel ...

