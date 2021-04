Diablo II Resurrected sta per dare il via all' Alpha Test?

(Di martedì 6 aprile 2021) UnperIIpotrebbe essere in arrivo poiché una data delcoreano è trapelata brevemente attraverso il South Korean Game Rating and Administration Committee (GRAC). Individuato inizialmente dall'utente del forum Blizzard "?? ? ?? ??", il "leak" si è fatto rapidamente strada su Reddit. Apparentemente, il Korean Game Management Committee ha registrato brevemente un programma diper il prossimo titolo in Corea. Secondo il programma, ora rimosso, ilsi svolgerà dal 9 aprile al 13 aprile con Blizzard che consentirà l'accesso fino a 19.999er dai 18 anni in su. L'utente Flam744 è riuscito a catturare uno screenshot del programma prima che venisse rimosso. Leggi altro...

puntog : Non riesco a smettere di ridere... - LucaPanofsky : cioè i requisiti di diablo 2 resurrected? fanculo torno a giocare con i lego ma fak bic proprio oh -

A distanza di qualche settimana dall'annuncio diè arrivato il momento di tirare le somme su tutte le notizie riguardanti il gioco, in maniera da poter fornire un quadro il più preciso possibile sulle caratteristiche e lo stato ...... dato che secondo alcuni report recenti il team era stato sciolto e fatto confluire all'interno di Blizzard, per occuparsi dei lavori relativi all'imminente2:. Tony Hawk's Pro ...Un Alpha Test per Diablo II Resurrected potrebbe essere in arrivo poiché una data del test coreano è trapelata brevemente attraverso il South Korean Game Rating and Administration Committee (GRAC). In ...A distanza di qualche settimana dall’annuncio di Diablo 2 Resurrected è arrivato il momento di tirare le somme su tutte le notizie riguardanti il gioco, in maniera da poter fornire un quadro il più ...