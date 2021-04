Advertising

freeskipperIT : Davide De Marinis e il suo ultimo singolo: 'Mi sono rotto' ...di questo dannato virus! - MariaTeresaC3 : RT @effettomusic: ” E’ viva la Musica” AUTORI UNITI: EUGENIO BENNATO, SERGIO CAMMARIERE, BOBBY SOLO, GIGI E ROSS, MARIELLA NAVA, TONY ESPOS… - sonikmusicnet : Ora in onda: DAVIDE DE MARINIS - I SENTIMENTI NASCONO -

Ultime Notizie dalla rete : Davide Marinis

Prima Tivvù

... che hanno aderito e sono: EUGENIO BENNATO , SERGIO CAMMARIERE , BOBBY SOLO , GIGI E ROSS , MARIELLA NAVA , TONY ESPOSITO , PIETRA MONTECORVINO ,DE, LUISA CORNA , FRANCO ...... che hanno aderito e sono: EUGENIO BENNATO , SERGIO CAMMARIERE , BOBBY SOLO , GIGI E ROSS , MARIELLA NAVA , TONY ESPOSITO , PIETRA MONTECORVINO ;DE, LUISA CORNA , FRANCO ...Si intitola È viva la musica e gira in radio, negli store e sulle piattaforme digitali, una canzone ma anche e soprattutto un progetto nato per puntare ...Arriva in radio, negli store e sulle piattaforme digitali la canzone "È viva la musica"'Autori Uniti', con la canzone 'E' Viva la Musica' è il progetto che riunisce tantissimi volti della musica Itali ...