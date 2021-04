Crotone 'green': maglie in plastica riciclata (Di martedì 6 aprile 2021) Crotone - Iniziativa green per il Crotone . La società, infatti, ha deciso di far provare a indossare ai giocatori una maglia speciale. La peculiarità dell'outfit risiede nel materiale utilizzato ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 aprile 2021)- Iniziativaper il. La società, infatti, ha deciso di far provare a indossare ai giocatori una maglia speciale. La peculiarità dell'outfit risiede nel materiale utilizzato ...

Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Scelta green Crotone, maglie con plastica riciclata Adesione a progetto 'Da mare di plastica a un mare di risorse' - Italpress : Una maglia speciale green per il Crotone Calcio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CROTONE - Scelta green, maglie con plastica riciclata - susydigennaro : RT @napolimagazine: CROTONE - Scelta green, maglie con plastica riciclata - RaiSport : Iniziativa #green per il #Crotone. La societàha deciso di far provare a indossare ai giocatori una maglia con plast… -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone green Crotone 'green': maglie in plastica riciclata CROTONE - Iniziativa green per il Crotone . La società, infatti, ha deciso di far provare a indossare ai giocatori una maglia speciale. La peculiarità dell'outfit risiede nel materiale utilizzato per la sua realizzazione: ...

Il Crotone si fa 'green': ecco le maglie speciali Crotone Tutte le notizie sulla squadra

Crotone "green": maglie in plastica riciclata Corriere dello Sport.it Una maglia speciale green per il Crotone Calcio L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

Scelta green Crotone, maglie con plastica riciclata (ANSA) - CROTONE, 06 APR - Iniziativa green per il Crotone. La società, infatti, ha deciso di far provare a indossare ai giocatori una maglia speciale. La peculiarità dell'outfit risiede nel materiale ...

- Iniziativaper il. La società, infatti, ha deciso di far provare a indossare ai giocatori una maglia speciale. La peculiarità dell'outfit risiede nel materiale utilizzato per la sua realizzazione: ...Tutte le notizie sulla squadraL'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.(ANSA) - CROTONE, 06 APR - Iniziativa green per il Crotone. La società, infatti, ha deciso di far provare a indossare ai giocatori una maglia speciale. La peculiarità dell'outfit risiede nel materiale ...