Covid | Malpezzi | ‘accelerare su sostegni ma violenza ingiustificabile’

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – "Comprendiamo la grande preoccupazione dei ristoratori che temono per le proprie attività messe a dura prova dalla crisi economica prodotta dall'emergenza sanitaria ma non è in alcun modo giustificabile la violenza. In tal senso, esprimo tutta la mia solidarietà a chi tra le forze dell'ordine è rimasto ferito negli scontri davanti a Montecitorio". Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

