(Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Ladihato che un sacerdote, don Giuseppe Nicolella, parroco di sant’Antonio abate, ieri sera ha accusato sintomi riconducibili ale si è sottoposto aantigenico che ha dato esito; attualmente si trova in isolamento domiciliare in attesa delmolecolare della ASL. A Pasqua aveva celebrato messa davanti ad un nutrito numero di fedeli, la sua è infatti la parrocchia del quartiere di Sant’Antuono che conta 4.500 abitanti molti dei quali avevano preso parte nei giorni scorsi alle funzioni religiose pasquali in chiesa. In attesa di conoscere l’esito del test definitivo è stata disposta la sanificazione della parrocchia e della chiesa di San Domenico, sempre ...

Advertising

anteprima24 : ** #Covid, la diocesi di Ischia annuncia: 'Prete positivo al tampone' ** - AnsaSardegna : Pasqua: mons. Baturi 'reimpostare la rotta della vita'. Covid condiziona celebrazioni e riti nelle diocesi dell'Iso… - TV2000it : RT @tg2000it: Acireale, la Diocesi crea una fondo solidale per l'emergenza #covid @TV2000it - tg2000it : Acireale, la Diocesi crea una fondo solidale per l'emergenza #covid @TV2000it - LiveSicilia : Covid, ecco i punti vaccinali messi a disposizione dalla Diocesi di Acireale -

Ultime Notizie dalla rete : Covid diocesi

Servizio Informazione Religiosa

... presso la Cattedrale di piazza Duomo, il vescovo ausiliario delladi Messina, Lipari e ... il quale avrebbe dovuto proteggerla dal- 19. Foto..., tratta da... www.messinaindiretta.it .... aperta un anno fa, sui contagi e le morti per- 19 avvenute in alcune case di riposo nei ... una struttura privata di proprietà delladi Aosta. Al 7 aprile 2020, rispetto all'inizio dell'...Negozianti chiedono di riaprire: è scontro a piazza Montecitorio per protestare contro le chiusure ed il governo Draghi.Nella chiesa piena di persone, tra cui moltissimi anziani, preti e fedeli erano stretti uno vicino all'altro, come se la pandemia da coronavirus non avesse già ... responsabile per la comunicazione ...