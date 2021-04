Covid e zone, Zaia: “Riaperture a gradi, rivedere modello 21 parametri” (Di martedì 6 aprile 2021) “Sulle Riaperture ci vuole gradualità”. Se ne è detto convinto oggi il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, ricordando che “il decreto prevede fino al 30 aprile solo zone rosse e arancioni, ma, qualora le condizioni epidemiologiche consentissero di reintrodurre altre fasce, c’è la possibilità di farlo”. Zaia ha sottolineato: “Io sono convinto che il modello dei 21 parametri diventi giorno dopo giorno sempre più anacronistico perché costruito in un momento nel quale non esisteva una diagnostica come quella attuale, così come le cure che facciamo oggi, ma soprattutto non esisteva l’effetto del vaccino, che non è irrilevante”. Per Zaia “il modello va rivisto e velocemente perché lo scenario è nuovo. So che ci stanno lavorando, e spero che lo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 aprile 2021) “Sulleci vuole gradualità”. Se ne è detto convinto oggi il presidente della Regione Veneto Luca, ricordando che “il decreto prevede fino al 30 aprile solorosse e arancioni, ma, qualora le condizioni epidemiologiche consentissero di reintrodurre altre fasce, c’è la possibilità di farlo”.ha sottolineato: “Io sono convinto che ildei 21diventi giorno dopo giorno sempre più anacronistico perché costruito in un momento nel quale non esisteva una diagnostica come quella attuale, così come le cure che facciamo oggi, ma soprattutto non esisteva l’effetto del vaccino, che non è irrilevante”. Per“ilva rivisto e velocemente perché lo scenario è nuovo. So che ci stanno lavorando, e spero che lo ...

Advertising

TgLa7 : #Covid: in Israele non ci sono piu' zone rosse Tasso positivita' sotto l'1%. Fattore R a 0.53 - Agenzia_Ansa : Covid, ok Cdm al nuovo decreto. Niente zone gialle in aprile, possibili deroghe in base a contagi e vaccini Scuole… - fattoquotidiano : Nuovo decreto Covid: niente zone gialle fino al 30 aprile, prevista possibile deroga. Il vaccino sarà obbligatorio… - Anelestellata : Sfiorati i 250 contagi per mille abitanti, Musumeci: 'Palermo sarà zona rossa'#sicilia #covid grazie a voi e alla v… - Godot42405938 : @PetrachiElisa Ma nelle zone in cui il virus non ha circolato precedentemente è normale che i focolai si propaghino… -