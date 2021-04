Cos’è il catcalling e perché questa molestia non è un reato in Italia (Di martedì 6 aprile 2021) . “Sappi che fai schifo”: si è rivolta così Aurora Ramazzotti a tutti coloro che, senza rendersi conto di quanto sia fastidioso, irrispettoso e umiliante, fanno catcalling. Con questa parola si intendono le cosiddette “molestie di strada”, cioè rivolgere alle donne commenti del tutto sgraditi mentre sono per strada. Si tratta di violenza verbale a tutti gli effetti, ma in Italia non è punita come tale. Il confine tra complimento e molestia non è affatto labile. Una donna sa perfettamente quando certi apprezzamenti sono bene accetti e quando, invece, sfociano in una violenza vera e propria, per nulla gradita. E dire violenza non è eccessivo, perché questa parola non va a identificare solo ciò che viene compiuto fisicamente e che lascia segni sulla pelle. È tale anche quella verbale, ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 6 aprile 2021) . “Sappi che fai schifo”: si è rivolta così Aurora Ramazzotti a tutti coloro che, senza rendersi conto di quanto sia fastidioso, irrispettoso e umiliante, fanno. Conparola si intendono le cosiddette “molestie di strada”, cioè rivolgere alle donne commenti del tutto sgraditi mentre sono per strada. Si tratta di violenza verbale a tutti gli effetti, ma innon è punita come tale. Il confine tra complimento enon è affatto labile. Una donna sa perfettamente quando certi apprezzamenti sono bene accetti e quando, invece, sfociano in una violenza vera e propria, per nulla gradita. E dire violenza non è eccessivo,parola non va a identificare solo ciò che viene compiuto fisicamente e che lascia segni sulla pelle. È tale anche quella verbale, ...

