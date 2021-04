Continuano a crescere i costi dei pannelli LCD: per i 32 pollici si arriva a +156% anno su anno (Di martedì 6 aprile 2021) Carenza di componenti e forte domanda continua a spingere il costo industriale dei pannelli LCD per televisori. Il picco è atteso per l'estate. A soffrire maggiormente i tagli più piccoli. Più stabili i prezzi per gli schermi sopra i 65 pollici.... Leggi su dday (Di martedì 6 aprile 2021) Carenza di componenti e forte domanda continua a spingere il costo industriale deiLCD per televisori. Il picco è atteso per l'estate. A soffrire maggiormente i tagli più piccoli. Più stabili i prezzi per gli schermi sopra i 65....

Advertising

Digital_Day : Non si ferma la corsa dei prezzi industriali dei componenti per la produzione di televisori - garzantilibri : Le vendite di libri cartacei, ebook e audiolibri continuano a crescere in questo inizio di 2021: tutti i dati aggio… - arvtirama : Comunque il king e la queen continuano a crescere in modo smisurato, di questo passo il milione è proprio una passe… - hoxdiegirl : RT @FVLLINGWLLS: in Beautiful ci sono bambini che poi vedi crescere, fanno 30 anni e stanno ancora in sta soap opera, poi fanno i figli, li… - FVLLINGWLLS : in Beautiful ci sono bambini che poi vedi crescere, fanno 30 anni e stanno ancora in sta soap opera, poi fanno i fi… -