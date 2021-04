Clubhouse | via alla funzione ‘Payments’ | si potrà inviare e ricevere denaro

Advertising

gigibeltrame : Clubhouse, presto si potrà inviare e ricevere denaro via app #digilosofia - DarioMassi : #Clubhouse, presto si potrà inviare e ricevere #denaro via #app - riccardobusetto : Clubhouse introduce i pagamenti ai creatori con Payments. La funzione è presente nell'aggiornamento messo a disposi… - HDblog : Clubhouse, si potrà inviare e ricevere denaro tramite l'app - postpickr : L'Italia, dopo gli Stati Uniti, è il paese più attivo su #ClubHouse che ci ha scelti per la prima tappa del suo… -

Ultime Notizie dalla rete : Clubhouse via

BlogLive.it

... sebbene i sospetti più forti parlino di diffusionesocial media o siti terzi come forum. Il sito in questione (joinclubhouse[.]mobi) esternamente è identico al sito vero e proprio di(...: ecco Payments Il nuovo servizio Payments sarà attivo in beta nelle prossime settimane, e verrà reso successivamente disponibile agli utenti in maniera graduale e scaglionata. Inizialmente, ...La nota applicazione Clubhouse per iOS ha annunciato una nuova funzione. Si potrà inviare e ricevere denaro. Ecco di cosa si tratta.Insomma, può essere davvero una bella strategia di sviluppo in attesa che Clubhouse esploda definitivamente con l’arrivo in via ufficiale su Android.