Bayern Monaco-Psg, Choupo-Moting ex ‘al veleno’ per colpa… del padre: “Meritava più rispetto” (Di martedì 6 aprile 2021) Eric Maxim Choupo-Moting ha lasciato la scorsa estate il Paris Saint-Germain e ha trovato un'altra sistemazione di lusso: il Bayern Monaco. Il padre e agente dell'attaccante camerunese, Just Choupo-Moting, ha spiegato che i bavaresi hanno mostrato più "rispetto" nei confronti del figlio rispetto a quello che, apparentemente, hanno fatto a Parigi.La sfida di Champions League di domani, che vedrà l'attaccante come grande ex, sarà magari, l'occasione per vendicarsi. Intervenuto ai microfoni de Le Parisien, il genitore del centravanti ha detto: "Meritava di essere preso sul serio, ma nella proposta (di rinnovo ndr) del Psg non abbiamo avvertito grande riconoscenza. Restare significava correre il rischio di essere ... Leggi su itasportpress (Di martedì 6 aprile 2021) Eric Maximha lasciato la scorsa estate il Paris Saint-Germain e ha trovato un'altra sistemazione di lusso: il. Ile agente dell'attaccante camerunese, Just, ha spiegato che i bavaresi hanno mostrato più "" nei confronti del figlioa quello che, apparentemente, hanno fatto a Parigi.La sfida di Champions League di domani, che vedrà l'attaccante come grande ex, sarà magari, l'occasione per vendicarsi. Intervenuto ai microfoni de Le Parisien, il genitore del centravanti ha detto: "di essere preso sul serio, ma nella proposta (di rinnovo ndr) del Psg non abbiamo avvertito grande riconoscenza. Restare significava correre il rischio di essere ...

