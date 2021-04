Barbara d’Urso presto in Rai? (Di martedì 6 aprile 2021) Non si placano le voci che vorrebbero Barbara d’Urso lontana da Mediaset: secondo le ultime sorprendenti indiscrezioni lanciate da Dagospia, la conduttrice sarebbe ormai ai ferri corti con Piersilvio Berlusconi, e, in vista della rottura del rapporto professionale con la rete, la d’Urso starebbe pensando di bussare alle porte della Rai. Nonostante questa sia stata una Pasqua completamente dedicata al lavoro per Barbara d’Urso, che ha mostrato grande Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 6 aprile 2021) Non si placano le voci che vorrebberolontana da Mediaset: secondo le ultime sorprendenti indiscrezioni lanciate da Dagospia, la conduttrice sarebbe ormai ai ferri corti con Piersilvio Berlusconi, e, in vista della rottura del rapporto professionale con la rete, lastarebbe pensando di bussare alle porte della. Nonostante questa sia stata una Pasqua completamente dedicata al lavoro per, che ha mostrato grande Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

flgiusti : @trashloger Vabbè oh, possono sempre guardare Barbara D’Urso gratis senza rompere il cazzo alla gente che magari sc… - Stella47868861 : dovete essere obbiettivi con tutto l’affetto ma interviste online, giornali Barbara D’Urso non fanno bene alla car… - monicanote73 : @GiovanniSalzan Barbara D'Urso avrebbe fatto uguale ??????? - yanez67602035 : RT @opificioprugna: La TV russa ricatta la mamma di Denise: niente test del DNA se non parteciperà alla trasmissione. Improvvisamente Barba… - GiuseppeporroIt : Barbara d’Urso lascia Mediaset e sbarca in Rai? L'indiscrezione choc #barbaradurso #mediaset #rai -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Patrizia De Blanck non va dalla DUrso Profondamente offesa mi ha Gossip News