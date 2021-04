Barbara D’Urso lascia Mediaset per passare alla Rai? L’indiscrezione (Di martedì 6 aprile 2021) Barbara D’Urso sarebbe in trattative con la Rai. L’indiscrezione arriva dal sito Dagospia Barbara D’Urso è una delle conduttrici Mediaset più amate e seguite. Si vocifera che possa lasciare Mediaset per la Rai. Sta circolando in queste ore infatti L’indiscrezione secondo cui Barbara D’Urso, conduttrice Mediaset, sarebbe in trattative con la Rai. Lo svela il sito Dagospia. “È l’una e 22 circa è l’ora del pigiamino – aveva detto la conduttrice di Live non è la D’Urso a conclusione dell’ultima puntata -, noi ci vediamo in prima serata nuovamente in autunno, ci vediamo domenica prossima con in diretta da subito dopo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 6 aprile 2021)sarebbe in trattative con laarriva dal sito Dagospiaè una delle conduttricipiù amate e seguite. Si vocifera che possareper la. Sta circolando in queste ore infattisecondo cui, conduttrice, sarebbe in trattative con la. Lo svela il sito Dagospia. “È l’una e 22 circa è l’ora del pigiamino – aveva detto la conduttrice di Live non è laa conclusione dell’ultima puntata -, noi ci vediamo in prima serata nuovamente in autunno, ci vediamo domenica prossima con in diretta da subito dopo ...

Khaleesi27A : Ancora 1 minuto di questa merda e rivaluto Barbara D'Urso #Amici20 - divuit : RT @RominaLa_Mantia: Barbara D'Urso è infuriata per il comportamento della TV russa sul caso Denise Pipitone. 'È assurdo spettacolarizzare… - RTonyi : RT @_NonDirmelo_: • Sono a lavoro da 1h e mi sono già rotta le palle! No ma tutto ok! Al massimo mi vedete da Barbara d’Urso domani!?? - _g_thoughts_ : RT @Mattia_Marini_7: Quindi dobbiamo aspettare la Barbara D’Urso russa alle 18:45 per sapere l’esito del test sul gruppo sanguigno. Roba da… - _NonDirmelo_ : • Sono a lavoro da 1h e mi sono già rotta le palle! No ma tutto ok! Al massimo mi vedete da Barbara d’Urso domani!?? -

