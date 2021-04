Balan Wonderworld | disastrose le vendite globali

Leggi su tuttotek

(Di martedì 6 aprile 2021) Quello che in molti credevano si è infine verificato: ledisono un totale, enorme fallimento in tutto il mondo L’ultimogenito di Yuji Naka e Naoto Ohshima,di Square-Enix, aveva molto da dimostrare, sia a livello di gameplay per i fan che a livello diper il publisher. Purtroppo, però, deludere i primi sembra aver spianato la strada ad una totale bocciatura da parte dei secondi. Il team creativo dietro l’originale Sonic The Hedgehog del 1991, riunitosi per l’occasione, non sembra piazzarsi in alcuna classifica. Ne abbiamo parlato a malapena un’ora fa nei dati di vendita britannici e ne abbiamo la triste conferma in questa notizia d’appendice: le chance di questa IP di ricevere seguiti sembrano essere davvero poche. Le ...