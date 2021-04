ATP 250 Cagliari | Simon batte in rimonta Travaglia L’azzurro eliminato al primo turno

(Di martedì 6 aprile 2021) Si interrompe all’esordio l’avventura di Stefanoall’ATP 250 diè stato sconfitto dal transalpino Gillescon il punteggio di 1-6 6-3 6-4. E’ stato un match molto particolare nel quale i due giocatori hanno alternato momenti di grave difficoltà ad altri di controllo assoluto. Ilset è un autentico assolo di, che dopo tre game tutto sommato tranquilli si scatena, spinge con il dritto e fa soffrire tantissimo. Quello dell’ascolano diventa uno show: una risposta di dritto micidiale gli vale il break del 3-1 ed è sempre con questo stesso colpo che riesce a mettersi in condizione di salire sul 5-1, per poi chiudere velocemente sul 6-1 nel giro di soli 27 minuti. Il secondo parziale sembra aprirsi sulla stessa ...

Un esordio da applausi quello di Lorenzo Musetti all'di Cagliari, casa del neonato Sardegna Open. Il tennista di Carrara ha confermato quanto di buono espresso nelle scorse settimane nordamericane al torneo di Acapulco prima e di Miami poi. ...Esordio vincente per Marco Cecchinato al Sardegna Open, torneoin corso di svolgimento sui campi in terra rossa del tennis club Cagliari. Il siciliano, numero 93 del mondo, supera il pugliese Thomas Fabbiano, numero 172 del ranking, con il punteggio ...Si interrompe all'esordio l'avventura di Stefano Travaglia all'ATP 250 di Cagliari. L'azzurro è stato sconfitto dal transalpino Gilles Simon con il punteggio di 1-6 6-3 6-4. E' stato un match molto pa ...Gilles Simon ha sconfitto Stefano Travaglia, al primo turno dell'Atp 250 di Cagliari 2021. Il talentuoso atleta francese ha superato l'azzurro per 1-6, 6-3, 6-4, dimostrando tecnica e carisma, voglia ...