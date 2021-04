Advertising

NTR24 : Covid, De Luca: ‘Governo chiarisca su utilizzabilità vaccino Astrazeneca’ - anteprima24 : ** #AstraZeneca, De Luca tuona: 'Governo chiarisca con urgenza' ** - Il_Mezzogiorno : Covid-19; De Luca: “chiarimento Governo su AstraZeneca” - CronacaFlegrea : Covid-19, De Luca: «Chiarimento Governo su AstraZeneca» - irpiniatimes1 : COVID-19, DE LUCA: “CHIARIMENTO GOVERNO SU ASTRAZENECA” -

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca Luca

Vesuvio Live

Zaia torna in diretta per dare le ultime informazioni sull'emergenza coronavirus in Veneto. ... Oggi 39.547 moderna e 99429. Arriveranno in settimana altre forniture, oggi non abbiamo ...Intanto a livello internazionale tiene banco il caso: innanzitutto le , ulteriori approfondimenti fanno dire ad Ema (l'agenzia europea per il farmaco) che il nesso esiste, anche se non è ...“E’ urgente che il Governo chiarisca ad horas la utilizzabilità del vaccino AstraZeneca. Il disastro comunicativo e le decisioni di altri Paesi stanno determinando una situazione di crollo nelle sommi ...Invitiamo il Governo a decidere subito sulla utilizzabilità di AstraZeneca per evitare blocchi drammatici nelle somministrazioni – dichiara il governatore della Campania, Vincenzo De Luca – . Questa ...