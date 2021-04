Anticipazioni Fuori dal Coro, stasera in tv, 6 aprile 2021: inchieste, temi, ospiti, interviste (Di martedì 6 aprile 2021) Torna in prima serata su Rete 4 “Fuori dal Coro“, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Ampia analisi sulla situazione sanitaria, economica e sociale a 14 mesi dall’inizio della pandemia. Fuori dal Coro, puntata martedì 6 aprile 2021: ospiti, Anticipazioni e servizi Ampio spazio sarà dedicato, con nuovi aggiornamenti, all’inchiesta sulle mascherine pericolose. Sembrerebbero essere molti i dispositivi di protezione individuale non sicuri che circolano nelle nostre città contribuendo alla diffusione del virus. Fuori dal Coro torna a parlare delle cure domiciliari con il dottor Andrea Mangiagalli e con il dottor Fredy Suter, primario delle Malattie Infettive dell’Ospedale di Bergamo. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 aprile 2021) Torna in prima serata su Rete 4 “dal“, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Ampia analisi sulla situazione sanitaria, economica e sociale a 14 mesi dall’inizio della pandemia.dal, puntata martedì 6e servizi Ampio spazio sarà dedicato, con nuovi aggiornamenti, all’inchiesta sulle mascherine pericolose. Sembrerebbero essere molti i dispositivi di protezione individuale non sicuri che circolano nelle nostre città contribuendo alla diffusione del virus.daltorna a parlare delle cure domiciliari con il dottor Andrea Mangiagalli e con il dottor Fredy Suter, primario delle Malattie Infettive dell’Ospedale di Bergamo. ...

