A24 | da lunedì nuove regole per ingresso da Tangenziale

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 aprile 2021) Roma – “Prende il via sabato 12 aprile una nuova sperimentazione per migliorare la sicurezza stradale e la viabilita’ nel tratto dellaEst in direzione San Giovanni tra via Tiburtina e l’immissione verso l’Autostrada A24”. E’ quanto fa sapere il Campidoglio in una nota. “Cambia la viabilita’- spiega il Comune di Roma- per i veicoli provenienti dallaEst non sara’ piu’ possibile svoltare a destra in direzione dell’A24, ma avranno la possibilita’ di girare alla successiva uscita a Largo Settimio Passamonti con inversione di marcia e instradamento diretto verso l’Autostrada.” “I veicoli provenienti da via Tiburtina e dal Cimitero del Verano potranno rimanere sul lato destro della carreggiata e proseguire per l’A24 e San Giovanni, mentre sara’ vietato immettersi nella corsia di sinistra e proseguire sulla ...