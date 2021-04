Vittoria Puccini | duro addio ad Alessandro Preziosi | “Ho sofferto molto”

Advertising

repubblica : Vittoria Puccini: 'Da ragazzina gli uomini mi fischiavano dalla macchina. E' una molestia' - anxvenus : Vittoria Puccini e Luca Ward che nominano Elisa di rivombrosa a La Vita In Diretta - PasqualeMarro : #VittoriaPuccini gela #FrancescaFialdini: “Io, vittima di molestie” - GossipItalia3 : Vittoria Puccini dalla parte di Aurora Ramazzotti: “Atteggiamenti non giustificabili” #gossipitalianews - infoitcultura : Riccardo Leonelli torna su Rai1 con Vittoria Puccini 'La fuggitiva' -

Ultime Notizie dalla rete : Vittoria Puccini

Corriere della Sera

La Fuggitiva, diretta e anticipazioni prima puntata oggi, 4 aprile Tutto è pronto per l'esordio dinei panni di Arianna nella nuova fiction di Rai1, La Fuggitiva. I primi due episodi sono disponibili già da ieri su RaiPlay ma solo oggi andranno in onda in tv a partire dalle 21.30 ...Ma qual è la verità sulla morte dell'uomo? E perch la moglie scappa? Comincia così La fuggitiva , l'action thriller di Rai1 con, Eugenio Mastrandrea e Pina Turco , che racconta la ...IL CAST DEGLI ATTORI DELLA FICTION. Nella cast della fiction Rai La Fuggitiva, oltre a Vittoria Puccini nei panni di Arianna, vedremo anche Eugenio Mastrandrea che interpreta il giornalista Marcello ...Vittoria Puccini torna in tv. L'attrice italiana classe 1979, originaria di Firenze, interpreterà infatti Arianna, una madre in fuga, in La Fuggitiva, miniserie italiana diretta da Carlo Carlei. Per ...